Конгресс намерен запретить передавать России данные в рамках ДСНВ

Об этом говорится в проекте оборонного бюджета на 2024 финансовый год, который после одобрения обеими палатами будет направлен президенту Соединенных Штатов Джо Байдену на подпись

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Американские законодатели хотят запретить исполнительной власти Соединенных Штатов обмениваться с РФ информацией, как того требует российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом говорится в согласованном комитетами по делам вооруженных сил обеих палат Конгресса США 3000-страничном проекте оборонного бюджета на 2024 финансовый год (начался в стране 1 октября).

В документ включен запрет на использование ассигнований по линии Пентагона для того, "чтобы предоставлять Российской Федерации уведомления, требуемые новым ДСНВ". Новым ДСНВ в США принято именовать заключенный в 2010 году Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, который в России также называют СНВ-3. Тем не менее в тексте документа делается исключение из этого запрета, если министр обороны и госсекретарь уведомят оба профильных комитета о том, что "Российская Федерация предоставляет Соединенным Штатам аналогичную информацию в соответствии с требованиями Нового ДСНВ, или предоставление таких уведомлений Российской Федерации в одностороннем порядке отвечает интересам национальной безопасности Соединенных Штатов".

Ранее Белый дом выступил резко против внесения в проект оборонного бюджета этого положения.

Объем оборонного бюджета, согласно документу, составит рекордные $886 млрд, что на 3% больше, чем в прошлом финансовом году. Ранее в Конгрессе была сформирована комиссия из представителей обеих палат для согласования деталей подготовленных Палатой представителей и Сенатом различающихся проектов оборонного бюджета. Теперь конгрессмены и сенаторы должны будут проголосовать за согласованный документ.

После одобрения обеими палатами итоговый проект оборонного бюджета будет направлен президенту США Джо Байдену на подпись. Согласованные проекты оборонного бюджета, как правило, утверждаются в Конгрессе в короткие сроки.