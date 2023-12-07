США заявили о намерении расширить коалицию по сдерживанию угроз от хуситов

В присоединении к ней заинтересованы несколько партнеров Вашингтона, отметил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены добиваться расширения международной военно-морской коалиции по сдерживанию атак вооруженных сторонников йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситов) в Красном море. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"В данный момент мы сосредоточены на том, чтобы обеспечить достаточное количество военных средств для сдерживания угроз со стороны хуситов для торговых судов в Красном море и прилегающих водах, а также для мировой экономики в целом", - сказал Кирби. Он подчеркнул, что США призывают страны-единомышленники присоединиться к военно-морской коалиции, и заявил о наличии интереса к ней со стороны некоторых партнеров Вашингтона. "Сегодня Госдепартамент и Министерство обороны возглавляют совместные усилия по укреплению и расширению морской коалиции, состоящей из 39 участников. Это международное партнерство, которое было создано для противодействия всем незаконным негосударственным субъектам в международных водах", - добавил чиновник.

"На данный момент у нас нет никакой достоверной информации о том, что атаки хуситов были нацелены конкретно на корабли ВМС США", - сказал Кирби. Представитель Белого дома утверждал, что у США "есть все основания полагать", что хуситов поддерживает Иран.

Центральное командование ВС США сообщило 3 декабря, что в международных водах в южной части Красного моря имели место четыре атаки с применением ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на три коммерческих судна. Ракетный эсминец ВМС США Carney, как отмечалось в заявлении, в частности, "сбил беспилотник, запущенный с контролируемой хуситами территории Йемена", а также другие БПЛА и ракеты. По версии американской стороны, хуситы действовали при поддержке Ирана. Ранее помощник Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не может с достаточной уверенностью утверждать, что эсминец Carney был целью атаки.