Экс-министр ВС Франции вошла в состав совета директоров авиакомпании Air France-KLM

Флоранс Парли может возглавить ее в 2025 году

ПАРИЖ, 7 декабря. /ТАСС/. Бывшая глава Министерства Вооруженных сил Франции Флоранс Парли вошла в состав совета директоров авиакомпании Air France - KLM и может возглавить ее в 2025 году. Об этом говорится в заявлении авиакомпании.

"По предложению комитета по назначениям и руководству совет директоров Air France-KLM на своем заседании 7 декабря 2023 года принял решение о назначении Флоранс Парли на должность директора вместо Изабель Париз", - гласит коммюнике.

Назначение предстоит утвердить на ближайшем общем собрании акционеров Air France - KLM, уточнили в компании. При этом решение было принято "в контексте перспективы приема полномочий у нынешнего председателя совета Анн-Мари Кудерк не позднее завершения генерального собрания 2025 года". 73-летняя Кудерк, сама в прошлом занимавшая пост министр труда (1995-1997), должна покинуть свой пост по возрастному ограничению, однако в компании намерены на генеральном собрании 2024 года внести изменения в уставные документы, чтобы продлить ее председательский мандат еще на год, уточняет агентство Франс Пресс.

Флоранс Парли занимала пост министра Вооруженных сил Франции с 2017 по 2022 год, то есть весь первый срок президента Эмманюэля Макрона. До прихода в министерское кресло выпускница Национальной школе администрации начинала карьеру в Министерстве финансов, а с 2005 по 2014 год работала в авиакомпании Air France, где достигла должности заместителя генерального директора и входила в совет директоров. После этого занимала руководящие должности в компаниях SNCF Voyageurs, Zodiac Aerospace, Altran и Ingenico вплоть до назначения министром.