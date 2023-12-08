Блинкен: США готовы принять новые меры из-за насилия поселенцев в отношении палестинцев

Кроме того, госсекретарь заявил, что действия Израиля по защите мирных палестинцев в Газе пока не в полной мере соответствуют его намерениям

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Власти США готовы принять новые меры против израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан для пресечения насилия в отношении палестинцев. Об этом заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном.

"Мы также сосредоточены на том, чтобы не допустить чего-либо, что может усугубить нестабильность на Западном берегу [Иордана]. Это включает в себя принятие мер для прекращения насилия со стороны экстремистски настроенных поселенцев. Как вы знаете, США на этой неделе предприняли шаги по введению визовых ограничений в отношении лиц, которые несут ответственность. И при необходимости мы предпримем дальнейшие действия", - сказал Блинкен. По его словам, "необходимо сделать гораздо больше", чтобы прекратить насилие в регионе.

Блинкен ранее объявил о введении визовых ограничений в отношении лиц, причастных к насилию над мирными жителями Западного берега Иордана. Он подчеркнул, что США продолжат добиваться привлечения к ответственности за акты насилия в отношении мирных жителей Западного берега вне зависимости от того, кто их совершает. Список попавших под санкции не был опубликован, однако госсекретарь уточнил, что "члены семей таких лиц также могут быть подвергнуты ограничениям".

Блинкен также заявил, что действия Израиля по защите мирных палестинцев в секторе Газа пока не в полной мере соответствуют его намерениям, власти США обсуждают этот вопрос с представителями еврейского государства. "Израилю по-прежнему необходимо уделять повышенное внимание защите гражданского населения, и, как я сказал, когда я был там (в Израиле - прим. ТАСС), остается разрыв между намерениями по защите гражданского населения и реальными результатами, которые мы наблюдаем на местах", - сказал Блинкен.

"Мы считаем, что есть ряд вопросов, на которые было бы важно обратить особое внимание", - добавил он. По словам госсекретаря США, важно, чтобы в секторе Газа "не просто были безопасные зоны, но чтобы была налажена связь, а люди знали, куда и когда они могут отправиться, чтобы быть в безопасности". Блинкен считает, что на территории этих безопасных зон должны быть медикаменты, вода и продовольствие. По его мнению, зоны должны охватывать "не только один жилой район, а большую территорию".