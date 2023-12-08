Такер Карлсон заявил, что глава Пентагона угрожал конгрессменам из-за финансирования Киева

По словам журналиста, Ллойд Остин угрожал членам Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов отправить их родственников "воевать с Россией"

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. /ТАСС/. Журналист Такер Карлсон сообщил, что глава Пентагона Ллойд Остин угрожал членам Палаты представителей Конгресса США отправить их родственников воевать с Россией, если конгрессмены не одобрят выделение Украине дополнительных средств.

На свой странице в соцсети X (ранее Twitter) журналист процитировал слова американского министра обороны Ллойда Остина, сказанные им на закрытом брифинге в Палате представителей. "Мы направим ваших дядей, двоюродных братьев и сыновей воевать с Россией", - якобы пообещал Остин.

"Администрация [президента США Джо] Байдена открыто угрожает американцам из-за Украины", - убежден Карлсон. В комментариях к своему посту он заверил предпринимателя Илона Маска, что у него есть "подтверждение", что Остин действительно сказал это.

Вашингтонская администрация направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом США демократом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Некоторые республиканцы в Палате представителей и Сенате Конгресса высказывались в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер нижней палаты Конгресса республиканец Майк Джонсон предупредил несколько раз о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл.

В среду законопроект об оказании новой крупной помощи Украине и Израилю, а также противодействии России и Китаю в АТР не прошел процедурное голосование в Сенате, несмотря на то, что Байден выступил со специальным обращением к Конгрессу, призвав законодателей утвердить такие расходы до ухода на рождественские каникулы.