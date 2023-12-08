В Германии началась общенациональная забастовка машинистов

Она продлится 24 часа

БЕРЛИН, 8 декабря. /ТАСС/. Общенациональная забастовка машинистов началась в Германии, она продлится 24 часа и, как ожидается, парализует железнодорожное сообщение в стране. К ее проведению призвал профсоюз немецких машинистов GDL.

Стачка началась в 18:00 (20:00 мск) с прекращения движения грузовых поездов. С 22:00 (00:00 мск) перестали курсировать пассажирские поезда. Забастовка должна завершиться в пятницу вечером в 22:00 (00:00 мск). "Движение поездов Deutsche Bahn будет серьезно нарушено с вечера 7 декабря до 8 декабря включительно по всей стране из-за забастовки GDL. Пожалуйста, отложите поездки", - отмечается в сообщении Deutsche Bahn.

Причиной забастовки стал конфликт между железнодорожным концерном Deutsche Bahn и GDL. Последний требует среди прочего повышения заработной платы на €555 в месяц, 35-часовую рабочую неделю для сотрудников, трудящихся посменно, вместо 38-часовой недели, при сохранении полной зарплаты. Deutsche Bahn отклонил эти требования и выступил со встречным предложением, предусматривающим повышение зарплаты на 11% в течение 32 месяцев и единоразовую премию. GDL отказался принять его.

В середине ноября GDL уже проводил общенациональную забастовку машинистов. Она продлилась 20 часов.