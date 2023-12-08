Блинкен заявил, что около 90% финансовой военной помощи Киеву осталось в США

Госсекретарь подчеркнул, что оказание помощи Украине стало стимулом для роста американской экономики

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Около 90% американских средств, выделенных на военную помощь Украине, было в действительности направлено в военно-промышленный комплекс США. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном.

"И еще одна сноска, в большей степени для американской аудитории. Если вы посмотрите на капиталовложения, которые мы сделали для защиты Украины, <...> то выяснится, что 90% военной помощи, которую мы оказали, в действительности было потрачено здесь, в США, с нашими производителями <...>, и это привело к созданию большего числа американских рабочих мест", - сказал глава американского внешнеполитического ведомства.

Блинкен подчеркнул, что оказание помощи Украине стало стимулом для роста американской экономики. "Больше роста для нашей собственной экономики. Это выигрышная ситуация для всех, поэтому нам необходимо продолжать", - заключил он.