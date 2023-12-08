Mercosur призвал Венесуэлу и Гайану не обострять ситуацию вокруг Эссекибо

Государства - участники Южноамериканского общего рынка считают, что обеим республикам необходимо вести диалог и искать мирное решение противоречий

ГАВАНА, 8 декабря. /ТАСС/. Страны - члены Южноамериканского общего рынка (Mercosur) предостерегли Венесуэлу и Гайану от односторонних действий, обостряющих конфликт вокруг спорной территории Эссекибо. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД Бразилии в четверг.

"Государства - участники Mercosur выражают глубокую обеспокоенность ростом напряженности между Боливарианской Республикой Венесуэла и Кооперативной Республикой Гайана. Латинская Америка должна быть территорией мира и в данном случае работать с инструментами своей давней традиции диалога. В этом контексте они предостерегают от односторонних действий, которых следует избегать, поскольку они усиливают напряженность. [Государства - участники Mercosur] призывают обе стороны к диалогу и поиску мирного решения противоречий, чтобы избежать односторонних действий и инициатив, которые могут усугубить ситуацию", - говорится в заявлении объединения.

Mercosur - крупнейшее в Южной Америке торгово-экономическое объединение, в которое входят Аргентина, Боливия, Бразилия, Парагвай и Уругвай. Объем внешнеторгового баланса объединения с остальным миром в 2021 году вырос на 37% по сравнению с 2020 годом и составил около $599 млрд, из которых 57% пришлось на экспорт.