Британия заявила, что не допустит присоединения части Гайаны к Венесуэле

Глава МИД Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон назвал односторонние действия Боливарианской республики необоснованными и считает, что они должны прекратиться

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Правительство Великобритании вместе со своими союзниками и партнерами не допустит присоединения к Венесуэле части территории Гайаны. Об этом заявил глава МИД Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон в четверг на пресс-конференции в Вашингтоне по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Одной из тем, которые мы обсудили, стала ситуация на границе Венесуэлы и Гайаны. Эти границы были установлены в 1899 году. Я не вижу абсолютно никаких причин для односторонних действий Венесуэлы. Они несправедливы и должны прекратиться, - сказал он. - Я надеюсь провести несколько телефонных разговоров с президентом Гайаны и другими [лидерами] в регионе, чтобы попытаться гарантировать, что этот осложняющий обстановку шаг не приведет к чему-то еще".

Кроме того, Кэмерон на пресс-конференции заявил о неизменной позиции Лондона по дальнейшей поддержке Украины, назвав конфликт "вызовом поколения". Он не стал раскрывать объем британской военной помощи для Киева на 2024 год. Глава МИД также выразил надежду, что Конгресс США, несмотря на ведущиеся дискуссии о целесообразности поддержки Украины, в конечном счете одобрит выделение помощи.

Кэмерон подчеркнул, что еще одной темой переговоров с Блинкеном стало взаимодействие с Китаем. По его словам, западным странам следует выработать единый подход в отношении Пекина.