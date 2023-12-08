Байден сообщил о сокращении контингента ВС США в странах НАТО до 80 тыс.

В 2022 году американский президент отмечал, что в государствах альянса развернуты 90 тыс. американских военнослужащих

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Численность американских военнослужащих, базирующихся на территориях стран - участниц Организации Североатлантического договора (НАТО), сократилась с 90 тыс. военнослужащих в 2022 финансовом году (начинается в стране с 1 октября) до 80 тыс. в 2023 финансовом году. Об этом сообщил президент США Джо Байден в письменном уведомлении, которое Белый дом направил в соответствии с американским законодательством лидерам Сената и Палаты представителей Конгресса.

"Около 80 тыс. военнослужащих ВС США направлены или развернуты в странах НАТО в Европе, в том числе для успокоения наших союзников и сдерживания дальнейшей российской агрессии", - утверждал американский лидер. В прошлом году в соответствующем уведомлении глава государства указывал, что в странах НАТО развернуты 90 тыс. американских военнослужащих. При этом численность американцев в рядах Международных сил безопасности в Косове под эгидой НАТО (КФОР) увеличилась с 488 до 578.

Кроме того, как отмечается в документе, американский контингент сократился в Саудовской Аравии с 2 755 человек до 2 088. При этом в Иордании число военнослужащих США возросло с 3 003 человек до 3 188, в Ливане - с 36 до 76.

США сократили с 1 001 военнослужащего до 648 свой контингент в Нигере, где в июле группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохаммеда Базума от власти.

Байден сообщил о том, что в тюрьме на базе ВМС США в Гуантанамо на Кубе число узников уменьшилось с 35 до 30.