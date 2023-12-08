Блинкен сообщил, что США обсудят с представителями исламского мира будущее Палестины

Госсекретарь Соединенных Штатов отметил, что наилучшим решением будет сосуществование двух государств

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Американские власти проведут 8 декабря в Вашингтоне переговоры с представителями Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества. Они будут касаться, в частности, будущего Палестины, восстановления сектора Газа и обеспечения безопасности, сообщил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном в Госдепартаменте.

"Завтра (8 декабря - прим. ТАСС) у нас будет возможность приветствовать здесь, в Вашингтоне, коллег из разных стран региона, из Лиги арабских государств, Организации исламского сотрудничества. Я с нетерпением жду продолжения консультаций с ними", - отметил госсекретарь.

Он подчеркнул, что будут обсуждаться вопросы, связанные с тем, чтобы палестинцы "имели возможность контролировать и осуществлять управление Газой и Западным берегом [реки Иордан]". "Лучший способ сделать это - сосуществование двух государств", - отметил госсекретарь. По его словам, предстоит решить "очень сложные вопросы безопасности, управления и восстановления".

"Мы не можем допустить повторной оккупации Газы Израилем. Мы не можем допустить насильственного перемещения палестинцев из Газы. Мы не можем допустить, чтобы территория Газы была каким-либо образом сокращена. Конечно, мы не можем допустить, чтобы Газа использовалась в качестве платформы для самых отвратительных терактов против Израиля. И в конечном итоге, как я уже говорил, мы хотим видеть палестинскую власть, палестинский контроль над Газой и Западным берегом [Иордана]", - заключил руководитель внешнеполитического ведомства.