Figaro: Украина оказывается во все большей изоляции на фоне России

Обозреватель издания Изабель Лассер отметила, что положение Киева ухудшается из-за ослабления поддержки со стороны Запада, нехватки вооружений и усталости украинцев от боевых действий

ПАРИЖ, 8 декабря. /ТАСС/. Положение Украины ухудшается по мере накапливания проблем в виде нехватки вооружений, ослабления публичной поддержки на Западе и растущей внутренней политической конкуренции, тогда как России удалось противостоять попыткам изоляции со стороны Запада. Об этом пишет газета Le Figaro.

"Украина все больше изолируется на фоне России", - гласит заголовок к серии материалов о положении дел на Украине, опубликованный на первой полосе пятничного номера газеты.

В одном из них отмечается, что западные страны "не сдерживают своих обещаний перед Киевом" по части поставки необходимых вооружений, чем "во многом объясняется" провал летнего контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечается, что обещанная президентом Франции Эмманюэлем Макроном "военная экономика" так и не дала реальных плодов, тогда как российская военная индустрия "вошла в боевой режим" и за счет этого Москва может сместить баланс сил на поле боя в свою пользу. При этом автор заметки - обозреватель Изабель Лассер - отмечает, что европейские страны не готовы идти на жертвы ради того, чтобы "украинцы могли сопротивляться России в лучших условиях", а внутри ЕС вновь растут разногласия по поводу предоставления Киеву новой помощи.

"Усталость европейцев и раскол Евросоюза - это именно то, на что рассчитывал [президент России] Владимир Путин, чтобы изменить ход войны. Вот уже несколько недель российский президент демонстрирует свое превосходство при благоприятном стечении обстоятельств. Его армия выстояла против украинцев, пользующихся поддержкой Запада, он разрушил изоляцию Запада и обошел санкции, опираясь на своих союзников на антизападном глобальном Юге, <...> и возобновил зарубежные поездки", - говорится в статье.

Негативным фактором для Киева стал разгоревшийся на Ближнем Востоке конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС, из-за которого "украинский конфликт пропал с радаров". Кроме того, согласно двум другим материалам, среди украинцев все отчетливее проявляется усталость от боевых действий и "все больше проявляется распад священного политического союза". Последнее выражается в публичных выступлениях оппонентов политического режима президента Украины Владимира Зеленского и его негласной конкуренции с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, уровень доверия к которому, согласно опросам, заметно выше, чем к действующему президенту.

На этом фоне блокировка в Конгрессе США очередного транша помощи "угрожает привести к военному поражению" Украины. "Европа же в настоящее время не способна перехватить лидерство у американцев, если Вашингтон перекроет кран военной помощи. У нее нет ни средств, ни политической воли для этого", - заключает Лассер.