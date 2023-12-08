США утверждают, что Иран планирует и помогает осуществлять атаки йеменских хуситов

Первый заместитель помощника американского президента по национальной безопасности Джонатан Файнер также заявил, что ракетный эсминец ВМС Соединенных Штатов Carney сбил в Красном море десятки ракет и беспилотников, запущенных сторонниками движения "Ансар Аллах" в сторону Израиля

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов полагает, что иранские власти причастны к планированию и осуществлению атак сторонников йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситов) с применением беспилотных летательных аппаратов и ракет на Израиль, а также на суда в Красном море. Об этом сообщил в четверг первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер.

По его версии, у хуситов "не было бы оружия, не было бы разведки, не было бы мотивации для этого, если бы не роль" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил). "Они участвуют в проведении этих атак, планируют их, осуществляют их, санкционируют их и, в конечном счете, оказывают им поддержку", - утверждал представитель Белого дома, выступая на форуме Аспенского института. Власти Ирана отрицают свою причастность к нанесению ударов.

Файнер добавил, что ракетный эсминец ВМС США Carney сбил в Красном море десятки ракет и беспилотников, запущенных хуситами в сторону Израиля.

Как заявил ранее официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари, ВС Израиля и США обсуждают ситуацию в регионе Красного моря, где активизировались вооруженные сторонники йеменского мятежного движения, и рассматривают в том числе возможность создания там оперативных групп.

Представитель движения Яхья Сариа 6 декабря сообщил, что хуситы осуществили пуск баллистических ракет в направлении города Эйлат, расположенном на юге Израиля. Лидер "Ансар Аллах" Абдель Малек аль-Хуси 4 ноября обещал продолжить атаковать территорию Израиля, пригрозив наносить удары по кораблям еврейского государства в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.