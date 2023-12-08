Южная Корея и Австралия подписали контракт на поставку 129 БМП Redback

Сумма сделки составила $2,4 млрд

СЕУЛ, 8 декабря. /ТАСС/. Местное подразделение южнокорейской компании Hanwha Aerospace и власти Австралии подписали контракт на поставку 129 боевых машин пехоты (БМП) Redback на сумму $2,4 млрд. Об этом сообщила компания на своем сайте.

Техника будет производиться в Австралии. Контракт будет выполнен к 2028 году, первые БМП будут готовы в 2027 году. Это уже второй экспортный контракт для южнокорейской компании в Австралии, в 2021 году Hanwha Aerospace заключила соглашение о производстве гаубиц K9.

В июле министр оборонной промышленности Австралии Пэт Конрой заявил, что правительство закупит для вооруженных сил страны 129 боевых машин пехоты у австралийского подразделения южнокорейской корпорации. Тогда он подчеркнул, что новые машины "заменят бронетранспортеры M113 компании Defence, приобретенные в 1964 году, и обеспечат солдатам современный, высокий уровень защиты и мобильности". Агентство Yonhap указывает, что тогда компания стала победителем тендера.

Redback - современная гусеничная машина пехоты, превосходящая аналогичные модели по защищенности, мобильности и системам управления огнем. Машина создана на базе БМП K21, уже находящейся на вооружении южнокорейской армии. Помимо трех членов экипажа, Redback способна перевозить до восьми десантников.

Вооружение БМП включает 30-мм автоматическую пушку и спаренный 7,62-мм пулемет, которыми управляют два наводчика-оператора, а также пусковую установку противотанкового ракетного комплекса Spike или аналогичных ему.