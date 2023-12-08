Генсека кабмина Японии заподозрили в получении "откатов" на сумму $70 тыс.

Хирокадзу Мацуно отметил, что в связи с этим в его партийной фракции проводится проверка

ТОКИО, 8 декабря. /ТАСС/. Генерального секретаря кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заподозрили в получении 10 млн иен (около $70 тыс.) в виде "откатов", как в японской прессе называют получение дохода от сбора политических пожертвований в нарушение правил отчетности. Сам политик на пресс-конференции отметил, что в его партийной фракции проходит проверка фактов на этот счет.

Утверждения о нарушениях в отношении Мацуно появились в СМИ на фоне громкого скандала, затрагивающего все пять основных фракций в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Речь идет о нарушениях при сборе политических пожертвований путем проведения приемов и вечеров, для участия в которых люди, в основном представители бизнеса, приобретают платные билеты, делая таким образом пожертвования.

Собранные средства должны декларироваться соответствующим образом и быть отражены в отчетности. Фракции в ЛДП устанавливают нормы сбора средств, которые зависят от статуса политика, его опыта и авторитета. Однако, как утверждается, в некоторых случаях политики собирают благодаря проведению платных мероприятий больше средств, чем позволено установленной внутрипартийной норме. Скандал касается разницы между собранными средствами и нормой, установленной для конкретного депутата, поскольку эти средства, как предполагается, возвращались нескольким политикам в виде так называемых откатов.

Телеканал NHK ранее сообщал, что в крупнейшей фракции ЛДП, которую при жизни возглавлял экс-премьер Синдзо Абэ и к которой принадлежит Мацуно, "откаты" в размере более 10 млн иен за последние годы получили сразу несколько депутатов.

Мацуно, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что выступает на пресс-конференции в своем правительственном, а не партийном статусе, однако добавил, что в его "фракции проходит проверка фактов" на этот счет и с учетом выводов будет принято соответствующее решение.

Разрастающийся скандал становится одним из серьезных факторов падения рейтингов правительства во главе с премьером Фумио Кисидой, которые уже опустились ниже отметки в 30%, что считается в Японии "опасной чертой". На этом фоне он принял решение покинуть пост главы своей внутрипартийной фракции, чтобы, как отмечают наблюдатели, занять более нейтральную позицию в ЛДП. При этом он остается председателем всей партии. По данным телеканала TBS, токийская прокуратура сейчас ведет расследование по поводу оформления по меньшей мере 100 млн иен ($679 тыс.), перечисленных членам фракции Синдзо Абэ. Следствие по поводу нарушения законодательства о политических пожертвованиях ведется в отношении всех пяти фракций в правящей партии.