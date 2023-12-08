Al Jazeera: 18 палестинцев ранены во время рейдов израильских военных на Западном берегу

Телеканал передает, что в их числе пять человек с тяжелыми огнестрельными ранениями, а также медсестра Палестинского общества Красного полумесяца, которая получила осколочное ранение

ДУБАЙ, 8 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 18 палестинцев получили ранения в столкновениях с израильскими военными во время рейдов Армии обороны Израиля на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

По его данным, не менее 18 палестинцев получили ранения в городе Аль-Хадир, расположенном к западу от Вифлеема. Телеканал отмечает, что в их числе пять человек с тяжелыми огнестрельными ранениями и медсестра Палестинского общества Красного полумесяца, получившая осколочное ранение. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии.

Al Jazeera сообщает, что в ночь на пятницу израильские военные провели рейды в некоторых городах на Западном берегу реки Иордан. Столкновения сил ЦАХАЛ с палестинским сопротивлением произошли в Тулькарме, Санджаре, Хевроне, а также в лагерях беженцев в пригородах Наблуса и Дженина.