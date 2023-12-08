СМИ: пять солдат Армии обороны Израиля погибли в боях в секторе Газа

По информации издания Yedioth Ahronoth, в списке погибших есть имя Галя Айзенкота - младшего сына бывшего начальника Генштаба Гади Айзенкота

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 декабря. /ТАСС/. Пять военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погибли за минувшие сутки в боях в секторе Газа. Об этом сообщило израильское издание Yedioth Ahronoth.

Как отмечает газета, в списке погибших в ходе столкновений с радикалами палестинского движения ХАМАС солдат ЦАХАЛ значится имя Галя Айзенкота - младшего сына бывшего начальника Генштаба Гади Айзенкота.

По информации газеты The Times of Israel, число погибших израильских солдат в ходе боевых действий против ХАМАС с момента начала сухопутной операции ЦАХАЛ в секторе Газа достигло 89. При этом, по данным пресс-службы ЦАХАЛ, число павших израильских военных с начала нового обострения израильско-палестинского конфликта, уже превысило 400.