Турция приветствует договоренности по укреплению доверия между Азербайджаном и Арменией

Анкара высказалась за скорейшее подписание между ними мирного договора

СТАМБУЛ, 8 декабря. /ТАСС/. Турция приветствует договоренности Азербайджана и Армении по укреплению доверия между двумя странами и высказывается за скорейшее подписание между ними мирного договора. Об этом говорится в сообщении турецкого МИД.

"Мы приветствуем решение предпринять некоторые конкретные шаги по укреплению доверия между двумя странами, о котором было объявлено в совместном заявлении администрации президента Азербайджана и аппарата премьер-министра Армении, и поддерживаем решение продолжить обсуждение принятия дополнительных шагов в этом направлении. Мы выступаем за скорейшее подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией как одной из важнейших основ для установления прочного мира и стабильности на Южном Кавказе", - говорится в документе.

В четверг вечером сообщалось, что Баку и Ереван договорились о шагах по укреплению мер доверия. В рамках этих мер Азербайджан освободит 32 армянских военных, а Армения - двух азербайджанских военнослужащих.