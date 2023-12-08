Белоруссия заявила о преодолении самого сложного этапа внешнего давления

Премьер республики Роман Головченко также отметил, что страна смогла обеспечить устойчивость экономики и создать новые логистические цепочки для экспорта своих товаров

МИНСК, 8 декабря. /ТАСС/. Белоруссия в условиях западных санкций смогла обеспечить устойчивость экономики и выстроить новые пути для экспорта своих товаров. Об этом заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на переговорах с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем.

"На Республику Беларусь, как и на нашего союзника - Российскую Федерацию, оказывается жесткое внешнее давление, связанное, в первую очередь, с нашей независимой политикой. Но мы преодолели самый сложный этап, обеспечили устойчивость нашей экономики, уровень благосостояния населения, успешно перестроили и создали новые логистические цепочки для экспорта наших товаров", - отметил белорусский премьер, видеофрагмент высказываний которого разместила в своем Telegram-канале пресс-служба белорусского правительства.

Головченко сказал, что Белоруссия и Вьетнам сегодня существуют в новых геополитических реалиях. "Буквально на наших глазах привычная система международных отношений трансформируется в новый миропорядок. Появляются и заявляют о себе новые игроки на международной арене, растет влияние, в первую очередь, региональных организаций", - отметил он. Между тем, "к сожалению, констатируем, что в международных отношениях диалог и взаимодействие все чаще подменяются угрозами и принуждением", заявил премьер-министр Белоруссии.