8 декабря, 06:38
Военная операция на Украине

Белый дом заявил, что оборонные возможности Украины значительно уменьшатся без помощи США

По словам помощника президента по национальной безопасности Джейка Салливана, существенную роль сыграет прекращение поставок средств противовоздушной обороны

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. /ТАСС/. Возможности украинских военных обороняться от воздушных ударов войск РФ и продвигаться на поле боя сократятся без дальнейшей помощи со стороны Вашингтона, которую пока не может согласовать американский Конгресс. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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"Из-за этого [проблем с финансированием помощи] способности Украины защищаться от атак РФ, а также захватывать новые территории, будут существенно снижены", - сказал он в интервью газете The New York Times. В частности, чиновник отметил, что существенную роль в дальнейшем ходе боевых действий сыграет прекращение поставок средств противовоздушной обороны. "Возможности Украины по перехвату ракет и беспилотников, которые наносят удары по объектам инфраструктуры и соединениям Вооруженных сил Украины также будут серьезно снижены", - добавил Салливан. Среди прочего он напомнил о том, что запасы 155-миллиметровых артиллерийских снарядов Киева также продолжат сокращаться.

Как отмечает газета, за последние месяцы количество оружия, которое поступает на Украину, существенно снизилось. В качестве причины подобной тенденции The New York Times указывает, что чиновники Пентагона пытаются "растянуть" оставшиеся для поддержки Киева средства и сокращают стоимость каждого нового пакета помощи. Так, в этом месяце и в конце ноября Вашингтон смог отправить вооружения на суммы в $100 млн и $175 млн соответственно, в то время, как в начале января 2023 года суммы его единовременных поставок достигали $2,8 млрд.

Вашингтонская администрация направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом США демократом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

6 декабря законопроект об оказании новой крупной помощи Украине и Израилю, а также противодействии России и Китаю в АТР не прошел процедурное голосование в Сенате, несмотря на то, что Байден выступил со специальным обращением к Конгрессу, призвав законодателей утвердить такие расходы до ухода на рождественские каникулы. 

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