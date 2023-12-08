Белый дом заявил, что оборонные возможности Украины значительно уменьшатся без помощи США

По словам помощника президента по национальной безопасности Джейка Салливана, существенную роль сыграет прекращение поставок средств противовоздушной обороны

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. /ТАСС/. Возможности украинских военных обороняться от воздушных ударов войск РФ и продвигаться на поле боя сократятся без дальнейшей помощи со стороны Вашингтона, которую пока не может согласовать американский Конгресс. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Из-за этого [проблем с финансированием помощи] способности Украины защищаться от атак РФ, а также захватывать новые территории, будут существенно снижены", - сказал он в интервью газете The New York Times. В частности, чиновник отметил, что существенную роль в дальнейшем ходе боевых действий сыграет прекращение поставок средств противовоздушной обороны. "Возможности Украины по перехвату ракет и беспилотников, которые наносят удары по объектам инфраструктуры и соединениям Вооруженных сил Украины также будут серьезно снижены", - добавил Салливан. Среди прочего он напомнил о том, что запасы 155-миллиметровых артиллерийских снарядов Киева также продолжат сокращаться.

Как отмечает газета, за последние месяцы количество оружия, которое поступает на Украину, существенно снизилось. В качестве причины подобной тенденции The New York Times указывает, что чиновники Пентагона пытаются "растянуть" оставшиеся для поддержки Киева средства и сокращают стоимость каждого нового пакета помощи. Так, в этом месяце и в конце ноября Вашингтон смог отправить вооружения на суммы в $100 млн и $175 млн соответственно, в то время, как в начале января 2023 года суммы его единовременных поставок достигали $2,8 млрд.

Вашингтонская администрация направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом США демократом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

6 декабря законопроект об оказании новой крупной помощи Украине и Израилю, а также противодействии России и Китаю в АТР не прошел процедурное голосование в Сенате, несмотря на то, что Байден выступил со специальным обращением к Конгрессу, призвав законодателей утвердить такие расходы до ухода на рождественские каникулы.