Армия Израиля за сутки нанесла удары по 450 целям в секторе Газа

В армейской пресс-службе сообщили, что продолжают бои с радикалами

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 декабря. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки нанесла с воздуха, моря и суши удары по 450 целям радикалов в секторе Газа, где израильские войска ведут бои с террористами. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"За минувшие сутки ЦАХАЛ нанес с воздуха, моря и суши удары по 450 целям, подразделения, действующие в секторе Газа, продолжают масштабные бои с террористами", - говорится в заявлении.

"В рамках действий ЦАХАЛа в Хан-Юнисе самолеты ВВС под руководством сухопутных подразделений уничтожили многочисленных террористов двухчасовой серией точных ударов", - продолжили в пресс-службе. "Три террориста, которых засекли военные, были атакованы БПЛА. Двое из них были убиты, а третий раскрыл местонахождение остальных террористов, которые скрывались на территории военного лагеря и готовились обстрелять солдат ракетами. Войска и авиация ЦАХАЛа уничтожили всех террористов в результате серии воздушных ударов", - сообщили военные подробности боя.

"Войска продолжают обнаруживать и уничтожать подземные туннели, склады оружия и объекты террористической инфраструктуры [в секторе Газа]. Кроме того, в ходе ночной операции против военно-морских и разведывательных возможностей ХАМАС ВМС Израиля применили высокоточные боеприпасы для нанесения ударов по десяткам объектов террористической инфраструктуры, используемых морскими подразделениями ХАМАС в центральной и южной частях сектора Газа", - добавили в пресс-службе. Среди атакованных целей военные назвали "военные объекты и посты, где действовали террористы ХАМАС, наблюдательные пункты и склады с оружием". "ВМС ЦАХАЛа продолжают в сотрудничестве с наземными войсками наносить удары по террористической инфраструктуре", - резюмировали в пресс-службе.