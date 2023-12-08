ФРГ продлит контроль на границе с Польшей, Чехией и Швейцарией до февраля 2024 года

По данным Федерального ведомства по делам миграции и беженцев, более 300 тыс. соискателей убежища прибыли в Германию с начала 2023 года по конец ноября, это на 60% больше, чем за аналогичный период 2022 года

БЕРЛИН, 8 декабря. /ТАСС/. Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер сообщила, что продлит стационарный контроль на границе с Польшей, Чехией и Швейцарией еще на два месяца - до февраля 2024 года.

"Эти меры подействовали. Наша борьба с теми, кто ставит на кон человеческую жизнь для незаконного пересечения границы, продемонстрировали эффективность", - сказала она в интервью газете Rheinische Post.

Контроль был введен 16 октября, в последний раз он продлевался до 15 декабря. За последние почти два месяца было предотвращено 3 300 незаконных пересечений границы.

По данным Федерального ведомства по делам миграции и беженцев, более 300 тыс. соискателей убежища прибыли в Германию с начала 2023 года по конец ноября, это на 60% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Осенью 2023 года кабмин Германии одобрил несколько мер, которые ужесточают миграционное законодательство и должны сделать ФРГ менее привлекательной для нелегалов. В частности, беженцам нужно будет прожить 36 месяцев в стране, чтобы получить стандартное социальное пособие (на 18 месяцев больше, чем до сих пор). Пособие будут переводить на дебетовую карту, чтобы иностранцы тратили деньги в ФРГ, а не переводили их родственникам за границу. Сроки рассмотрения заявок на убежище будут сокращены. Планируется также облегчить депортацию тех, чья заявка не была удовлетворена.