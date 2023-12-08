ХАМАС заявил о гибели израильского заложника

Сахар Барух умер при неудачной попытке освобождения, отметили представители боевого крыла радикального палестинского движения

КАИР, 8 декабря. /ТАСС/. Сахар Барух, который был захвачен радикалами при нападении на Израиль, погиб в секторе Газа при неудачной попытке освобождения. С таким утверждением выступило боевое крыло радикального палестинского движения ХАМАС.

"Сегодня на рассвете бойцы "Бригад Иззэддина аль-Кассама" пресекли попытку сионистов добраться до одного из заложников. Отряд сионистского спецназа был обнаружен в ходе продвижения к вражескому пленнику, [бойцы группировки] вступили в бой с военными, что привело к гибели и ранениям среди военнослужащих", - говорится в Telegram-канале группировки. В результате столкновения погиб 25-летний солдат Сахар Барух, утверждают радикалы.