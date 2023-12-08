8 декабря, 08:01

Эксперт: Украина поняла, что опасно так сильно зависеть от союзников

При этом США продолжат оказывать помощь Киеву еще как минимум год, считает соучредитель аналитического центра по геополитике Silverado Policy Accelerator Дмитрий Альперович

МАДРИД, 8 декабря. /ТАСС/. Власти Украины осознали, что опасно слишком сильно зависеть от своих зарубежных союзников. Такое мнение выразил соучредитель аналитического центра по геополитике Silverado Policy Accelerator Дмитрий Альперович в интервью испанской газете El Mundo.

"Учитывая то, что происходит в Конгрессе США [с помощью Украине], она поняла, что ей нужно быть гораздо более самодостаточной в том, в чем можно", - считает аналитик. Отвечая на вопрос, осознал ли Киев, что опасно так сильно зависеть от своих союзников из-за рубежа, он отметил: "Да, и что есть то, что они не собираются дать ей [Украине], например ракеты, способные достичь России".

При этом Альперович выразил мнение, что Вашингтон продолжит оказывать помощь Киеву еще как минимум год. "Но если украинцы верят, что будут продолжать получать от $50 млрд до $60 млрд в год в виде военной помощи или что США и их союзники собираются оснастить еще 12 бригад, чтобы их вооруженные силы могли начать новое наступление, они очень ошибаются, - добавил аналитик. - Вашингтон не собирается этого делать хотя бы потому, что ему тоже приходится снабжать свои силы".

Альперович также считает, что Киеву не стоит ждать "чудодейственного" оружия, которое, в конечном итоге, никогда не меняет ход войны, как это произошло" с реактивными системами залпового огня HIMARS, танками Leopard, ракетами Storm Shadow и ATACMS. 

Теги:
УкраинаСША