Al Jazeera: из сектора Газа через КПП "Рафах" смогли выехать 388 раненых

Генеральный директор Минздрава анклава Мунир аль-Габаш заявил о необходимости ввезти полевые госпитали, учитывая большое число раненых

КАИР, 8 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 388 раненых смогли покинуть сектор Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе с Египтом с начала эскалации конфликта. Об этом сообщил генеральный директор Минздрава анклава Мунир аль-Габаш.

"В секторе Газа более 46 тыс. раненых, и только 388 из них покинули анклав через контрольно-пропускной пункт "Рафах", - сказал он в интервью телеканалу Al Jazeera. "Необходимо открыть КПП "Рафах" и ввезти полевые госпитали, учитывая большое число раненых", - добавил аль-Габаш. По его словам, палестинцам "не разрешают лечиться за границей, это позор".

Гендиректор Минздрава сектора Газа рассказал, что перемещенные лица в специализированных убежищах "страдают от инфекционных заболеваний и эпидемий", кроме того, инфекции также передаются через питьевую воду. "Больницы на юге сектора Газа не справляются с числом раненых, переправленных с севера [анклава]", - продолжил аль-Габаш.