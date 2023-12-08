8 декабря, 08:44
Военная операция на Украине

WP: на Украине констатировали нехватку солдат ВСУ

Газета отмечает также, что в интервью украинцы призывного возраста заявляют о нежелании "бороться за военное и национальное правительство, которое считается пронизанным коррупцией и некомпетентностью"

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. У Киева почти не осталось обученных солдат, а призывники отказываются воевать за украинские власти. Об этом сообщила газета The Washington Post.

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"Честно говоря, нам нужно больше солдат. Профессиональные военные кадры на исходе", - приводит издание слова командира штурмовой группой 68-й бригады украинских войск с позывным "Дельфин". Газета отмечает также, что в интервью украинцы призывного возраста заявляют о нежелании "бороться за военное и национальное правительство, которое считается пронизанным коррупцией и некомпетентностью".

С февраля прошлого года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. В СМИ регулярно появляются истории о том, как военкомы применяют силу в отношении граждан при вручении повесток, как под мобилизацию подпадают люди, непригодные к службе по состоянию здоровья, а также о том, как депутаты и чиновники уклоняются от нее и вывозят за границу сыновей призывного возраста.

В сентябре на Украине расширили перечень годных к мобилизации и сократили список медицинских противопоказаний, а в октябре Минобразования направило во все вузы разъяснение, согласно которому студенты могут быть мобилизованы во время академического отпуска. Кроме того, в стране приняли закон, обязывающий встать на учет всех женщин в возрасте от 18 до 60 лет, имеющих специальность врача, стоматолога, акушера, медсестры, фармацевта и провизора. 24 ноября украинский президент анонсировал новый комплексный план проведения мобилизационных мероприятий. 

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