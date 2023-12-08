В Ереване считают возможным подписание мирного договора с Баку в ближайшее время

Совместное заявление аппаратов премьер-министра Никола Пашиняна и президента Ильхама Алиева создает позитивный фон для этого, считает глава постоянной комиссии по внешним связям армянского парламента Саргис Ханданян

ЕРЕВАН, 8 декабря. /ТАСС/. Армения считает возможным заключение мирного договора с Азербайджаном в ближайшее время. Совместное заявление аппаратов премьер-министра Никола Пашиняна и президента Ильхама Алиева создает позитивный фон для этого. Такую позицию озвучил на брифинге глава постоянной комиссии по внешним связям армянского парламента Саргис Ханданян.

"Мы всегда считаем вероятным подписание мирного договора, потому что мы настроены конструктивно, но документ должен быть в таком виде, в каком Армения сочтет возможным его подписать и на который Азербайджан даст свое согласие. Необходимо отметить, что принятие этого заявления может иметь положительный эффект, поскольку в тексте заявления присутствует как минимум позитивная лексика, которая может способствовать более плавному ходу дальнейших переговоров", - отметил законодатель.

Ханданян также коснулся возможных переговоров глав МИД Армении и Азербайджана в Вашингтоне, отметив, что Ереван дал свое согласие на данную встречу и выразил надежду, что американские партнеры "приложат достаточно усилий и давления на Баку, чтобы продолжить переговоры в США". "Что касается возможной встречи министров иностранных дел в Москве, то четких предложений провести там переговоры не было, но очень важно обеспечить непрерывность переговоров. Сформирована такая логика, что в Вашингтоне проводятся встречи на уровне министров иностранных дел, а на уровне глав государств - в Брюсселе, было бы очень хорошо, если бы эта логика продолжалась", - добавил он.

Глава парламентской комиссии также выразил надежду, что решение властей Азербайджана провести досрочные президентские выборы, "не станет искусственным поводом для затягивания переговоров".

В четверг вечером аппарат премьер-министра Армении и администрация президента Азербайджана выступили с совместным заявлением и сообщили, что Ереван и Баку подтверждают свое намерение урегулировать отношения и заключить мирный договор, основанный на уважении принципов суверенитета и территориальной целостности. Азербайджан в знак доброй воли освободил 32 армянских военнослужащих, а Армения - 2 азербайджанских военнослужащих.