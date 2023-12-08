СМИ: шесть палестинцев погибли во время рейда израильских военных в лагере Эль-Фара

По информации агентства WAFA, еще десятки получили ранения

БЕЙРУТ, 8 декабря. /ТАСС/. Cпецподразделения израильской армии провели операцию в лагере палестинских беженцев Эль-Фара на Западном берегу реки Иордан. Как сообщило агентство WAFA, военнослужащие проникли в лагерь рано утром после того, как блокировали проезды в него со всех сторон, а снайперы заняли позиции на крышах домов.

По информации агентства, отдельные группы местных жителей оказали сопротивление оккупационным силам, в столкновениях погибли по меньшей мере шесть человек, десятки ранены. Пока не известно, сколько сторонников радикальных группировок ХАМАС и "Исламский джихад" было задержано в ходе рейда.

Палестинское общество Красного Полумесяца отметило в своем телеграм-канале, что израильские силы не пропускают кареты скорой помощи, прибывшие, чтобы забрать раненых. Лагерь Эль-Фара, где проживают 7 тысяч беженцев, расположен в 2 км к югу от города Тубас и в 17 км к северо-востоку от Наблуса.

Ранее 18 палестинцев получили ранения в столкновениях в лагере Эль-Хадейр, находящемся к западу от Вифлеема, состояние двоих оценивается как критическое. В ночь на пятницу израильские военные также провели рейды в Санджаре, Тулькарме, Хевроне и других населенных пунктах.

По данным палестинского Минздрава, число палестинцев, убитых израильскими войсками с начала военной эскалации 7 октября только на оккупированном Западном берегу реки Иордан, возросло за последние дни до 265.