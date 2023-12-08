В Армении хотят договориться с РФ о поставках оплаченного оружия в атмосфере партнерства

Глава постоянной комиссии по внешним связям армянского парламента Саргис Ханданян заявил, что отношения между Арменией и Россией носят партнерский характер

ЕРЕВАН, 8 декабря. /ТАСС/. Армения и Россия должны решить вопрос об оплаченных Ереваном, но пока не поставленных Москвой вооружениях в атмосфере партнерства. Такое мнение на брифинге выразил глава постоянной комиссии по внешним связям армянского парламента Саргис Ханданян.

"Надеюсь, что этот вопрос будет решен в партнерской атмосфере, и обязательства, которые есть у России перед Арменией, будут каким-то образом решены", - отметил он.

На вопрос журналиста, может ли Армения подавать в суд на РФ из-за того, что не получила оплаченное оружие, законодатель ответил, что "теоретически все возможно", однако "на практике проблема должна быть решена в рамках партнерских отношений". "Отношения между Арменией и Россией носят партнерский характер", - добавил он.

Ранее замминистра обороны Армении Грачья Саркисян также заявил, что в Ереване намерены решить эту проблему путем обсуждений с Москвой.