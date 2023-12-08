Эрдоган выразил надежду, что СБ ООН прислушается к призыву Гутерриша в отношении Газы

Генеральный секретарь всемирной организации призывал к установлению режима прекращения огня в анклаве

СТАМБУЛ, 8 декабря. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что Совет Безопасности ООН прислушается к словам генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша, призвавшего к установлению режима прекращения огня в секторе Газа. Такую позицию он изложил журналистам своего пула по возвращении из Греции, которую посетил 7 декабря с официальным визитом. Высказывания Эрдогана приводит агентство Anadolu.

"Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш говорит, что до сих пор ему не удавалось быть полезным на посту генсека. Посмотрим, сможет ли он добиться результатов. Гутерриш нажал тревожную кнопку глобальной системы. Он говорит "Не забывайте о своем долге" элементам, составляющим структуру, созданную для защиты мира во всем мире. Я надеюсь, что СБ ООН прислушается к этому призыву <...> и предпримет шаги по сохранению мира на нашей планете", - сообщил турецкий лидер.