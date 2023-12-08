Эрдоган заявил об отсутствии планов вести переговоры с Байденом о событиях в секторе Газа

Президент Турции также сообщил, что "если он позвонит нам, мы обсудим с ним любые вопросы"

АНКАРА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об отсутствии на данный момент планов провести переговоры с президентом США Джо Байденом по событиям в секторе Газа. Об этом турецкий лидер сообщил в интервью турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь из Греции.

"Переговоры с президентом США Байденом не входят в нашу повестку дня. Его отношение к событиям в Газе известно всем вам. Если он позвонит нам, мы обсудим с ним любые вопросы, которые нам нужно обсудить. Но после США контактная группа отправится в Канаду", - приводит его слова государственное агентство Anadolu Ajansı.