Эрдоган считает, что Нетаньяху и его сообщники должны понести наказание за геноцид в Газе

Этот приговор очень важен, чтобы никому больше не пришло в голову совершать подобное, сообщил турецкий президент

СТАМБУЛ, 8 декабря. /ТАСС/. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и его администрация должны быть привлечены к уголовной ответственности за геноцид в Газе. Этот приговор очень важен, чтобы никому больше не пришло в голову совершать подобное, сообщил журналистам своего пула турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении из Греции, которую он посетил 7 декабря с официальным визитом. Высказывания Эрдогана приводит агентство Anadolu.

"Как я говорил прежде, Нетаньяху - убийца и мясник Газы. Его следует судить так же, как [Слободана] Милошевича в Международном уголовном суде, - отметил Эрдоган. - Суду также должны быть преданы израильские и неизраильские политики, которые действуют вместе с ним". "Мы добиваемся этого с помощью около 3 тыс. адвокатов, - продолжил президент Турции. - За этим делом следят адвокаты и прокуроры из многих стран за пределами Турции. Мы будем продолжать следить за этим делом. Наша задача - как можно скорее положить конец этому геноциду и наказать преступников". "Нетаньяху и его сообщники должны понести наказание, оно станет примером для всех виновных в геноциде, - подчеркнул он. - Этот приговор очень важен тем, чтобы больше никому в голову не пришло не убивать мирных жителей, бомбить больницы, расстреливать рынки".

Эрдоган заявил, что с уходом Нетаньяху с поста премьера Израиля в ближневосточном регионе наступит мир.

"Важно указать, что если Нетаньяху уйдет, то там [в регионе] воцарится мир. Однако факт в том, что сегодня он занимается этим геноцидом еще и для того, чтобы продлить свою политическую жизнь и избежать суда. Известно же, что в отношении Нетаньяху идет судебный процесс, и даже были слухи, что он будет осужден. И тогда началась израильская агрессия против Газы", - отметил он.

Эрдоган считает ошибочными надежды Нетаньяху на то, что продолжение атак на Газу спасет его от суда.