Эрдоган назвал провокацией оказание Францией военной поддержки Армении

Президент Турции также сообщил, что "те, кто дает оружие в руки Армении, оказывают ей плохую услугу"

СТАМБУЛ, 8 декабря. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал провокацией намерение Франции оказать военную поддержку Армении.

"То, что делает Франция, является провокацией. Она должна знать, что она оказывает Армении не услугу, а наоборот, совершает обратное. Ранее Франция оказывала Армении много поддержки. Какой результат они получили? Никакого", - сказал Эрдоган журналистам своего пула по возвращении из Греции, которую он посетил 7 декабря с официальным визитом. Высказывания Эрдогана приводит агентство Anadolu.

Он напомнил, что Франция входила в Минскую группу по Нагорному Карабаху. "Результата [от работы группы] нет, и в такой ситуации она вновь провоцирует Армению. Никакого результата от того, что вы пошлете бронетранспортеры, не будет. Потому что сейчас есть Азербайджан, который покончил с оккупацией на своей территории. Результат конфликта в Нагорном Карабехе очевиден. <...> Руководству Армении следует извлечь уроки из недавнего прошлого и не идти на эти провокации. В интересах Армении воспользоваться возможностью мира и не попасть в ловушку стран, которые вводят Армению в заблуждение. Мирные отношения с Азербайджаном - лучший вариант для Армении. Те, кто дает оружие в руки Армении, оказывают ей плохую услугу", - подчеркнул президент Турции.