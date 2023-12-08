Орбан предложил заключить с Киевом договор о стратегическом партнерстве

Премьер-министр Венгрии при этом отметил важность не давать Киеву присоединяться к Евросоюзу

ПАРИЖ, 8 декабря. /ТАСС/. Венгрия предлагает заключить с Украиной договор о стратегическом партнерстве с ЕС и повысить уровень сотрудничества, но не давать Киеву присоединяться к Евросоюзу. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Я предлагаю заключить с украинцами договор о стратегическом партнерстве, который будет предполагать соглашение по различным вопросам, таким как сельское хозяйство, таможня и безопасность. Я выступаю за повышение нашего сотрудничества, но это не означает членства", - сказал лидер в интервью журналу Le Point.

По его словам, если после соблюдения этих условий удастся "приблизить Украину к Европе", через несколько лет можно будет рассмотреть дальнейшие шаги. Орбан подчеркнул, что хочет убедить в необходимости именно таких мер президента Франции Эмманюэля Макрона.

Ранее Орбан заявил, что Будапешт предлагает не включать в повестку дня предстоящего 14-15 декабря саммита Евросоюза в Брюсселе вопрос о начале переговоров с Киевом о вступлении в сообщество. Премьер-министр отметил, что "Венгрия не будет накладывать вето" на переговоры, поскольку в этом просто нет необходимости. Он пояснил, что "есть определенные вопросы, по которым решения в ЕС принимаются только с согласия всех стран", а в этом случае консенсус отсутствует.

Как ожидается, лидеры 27 стран Евросоюза могут принять решение на саммите 14-15 декабря о начале переговоров с Украиной и Молдавией о вступлении в состав Евросоюза, а также предоставить Грузии статус кандидата. Именно с таким предложением выступила в начале ноября Еврокомиссия, которая считает, что Киев и Кишинев выполнили все условия для начала переговоров, а Тбилиси - для получения статуса кандидата в члены ЕС.