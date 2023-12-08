Орбан: Венгрия в вопросе антироссийских санкций ЕС никогда не шла против своих интересов

По словам премьера республики, в рамках голосования внутри ЕС он не может каждый раз использовать право вето, а "должен найти правильный баланс

ПАРИЖ, 8 декабря. /ТАСС/. Венгрия никогда не поддерживала принятие Евросоюзом санкций против России, которые бы противоречили собственным национальным интересам. Об этом заявил премьер республики Виктор Орбан в интервью журналу Le Point.

На вопрос журналиста о том, почему он называет санкции против России глупыми, хотя поддержал каждый из санкционных пакетов, принятых Евросоюзом против РФ, премьер ответил: "Я не поддерживал никаких санкций". По словам премьера, в рамках голосования внутри ЕС он не может каждый раз использовать право вето, а "должен найти правильный баланс". "Я препятствую только тем решениям и санкциям, которые противоречат фундаментальным интересам Венгрии. Например, по энергетике. О подобных санкциях не может быть и речи", - пояснил Орбан.

По его оценкам, в истории Европы "трудно найти хоть один пример, когда санкции действительно привели к желаемому результату". В ситуации с Россией существует проблема, с одной стороны, с реализацией санкций, которая порой идет настолько плохо, что "члены ЕС страдают больше, чем Россия". С другой стороны, в вопросах санкций против РФ Евросоюз "обманывают", поскольку, несмотря на введение рестрикций в отношении Москвы, "американцы удваивают закупки ядерного топлива". "Пока мы говорим о санкциях, другие, в частности Соединенные Штаты, избегают их и ведут хороший бизнес", - заявил Орбан.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил 28 ноября, что 12-й пакет антироссийских санкций будет одобрен на последнем в 2023 году заседании министров иностранных дел 27 государств сообщества, которое пройдет 11 декабря. Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на полученные им документы Еврокомиссии, что ЕС в рамках 12-го пакета также хочет запретить экспорт в РФ станков и комплектующих. Кроме того, ЕС предлагает запретить ввозить в Россию химикаты, литиевые батареи, термостаты, серводвигатели и двигатели для БПЛА. Также в рамках нового пакета рестрикций будет запрещен импорт жидкого пропана, ряда видов чугуна, медной и алюминиевой проволоки, фольги и труб.