Правительство Украины запретило свободно въезжать в пограничную зону

Кабмин также определил порядок выдачи разрешений на въезд, пребывание, проживание, производство работ и пропуск в пограничную полосу

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Кабинет министров Украины установил специальный пограничный режим на рубежах страны. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Установлен специальный пограничный режим и запрещены свободный въезд, пребывание, проживание, передвижение лиц и производство работ, не связанных с обороной или охраной государственной границы", - написал Мельничук в своем Telegram-канале.

По его словам, новые меры действуют "в пределах земельных участков, которые предоставлены в постоянное пользование воинским частям Государственной пограничной службы Украины для строительства, обустройства и содержания инженерно-технических и фортификационных сооружений, ограждений, пограничных знаков, пограничных просек, коммуникаций". Власти также определили порядок выдачи разрешений на въезд, пребывание, проживание, производство работ и пропуск в пограничную полосу.

Накануне правительство Украины выделило $21,5 млн на закупку техники для разминирования и строительства фортификационных сооружений.

В конце ноября на Украине создали межведомственную группу, которая стала заниматься вопросами строительства фортификационных сооружений. Ее возглавил министр обороны страны. Кроме того, ранее кабмин выделил почти $868 тыс. на строительство оборонительных сооружений на подконтрольных украинским войскам территориях Запорожской области, также из резервного фонда было выделено $340,7 тыс. для строительства укреплений на восточном и южном направлении и более $2,7 млн - в Сумской области на севере страны.