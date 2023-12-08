Премьер Молдавии допустил перенос переговоров о членстве в ЕС с Киевом и Кишиневом

Дорин Речан признал, что республика может получить "зеленый свет" от Брюсселя вместе с Украиной

КИШИНЕВ, 8 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан считает, что в Брюсселе могут перенести решение о начале переговоров о членстве Молдовии и Украины в ЕС.

"Если это не произойдет в декабре, то произойдет в марте. Если не в марте, то произойдет в любом случае. Но мы должны продолжать внедрять необходимые реформы для наших граждан, должны продолжать строить Европу дома. Мы уже сделали выбор", - сказал Речан в эфире телеканала "Журнал-ТВ". Вместе с тем он признал, что республика может получить "зеленый свет" от Брюсселя вместе с Украиной.

"Наша позиция такова. Мы должны быть вместе с Украиной в процессе начала переговоров", - уточнил премьер.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала Совету Евросоюза начать переговоры с Боснией и Герцеговиной, Молдавией и Украиной о приеме в сообщество, а также предоставить Грузии статус кандидата на вступление. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представляя в Брюсселе ежегодный доклад о расширении ЕС. В отчете Еврокомиссии говорится, что она рекомендует предоставить Грузии статус кандидата при условии, что будут выполнены девять шагов, включающих системный подход к деолигархизации в соответствии с заключением Венецианской комиссии.