ВПП ООН в ноябре оказала помощь почти 800 тыс. человек в секторе Газа

Однако, по данным организации, число мест, где Всемирная продовольственная программа и ее партнеры могут безопасно оказывать жизненно важную помощь, стремительно сокращается

РИМ, 8 декабря. /ТАСС/. Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН в прошлом месяце оказала помощь почти 800 тыс. человек в секторе Газа.

"В прошлом месяце ВПП оказала важнейшую продовольственную помощь почти 800 тыс. человек в секторе Газа. Однако число мест, где ВПП и ее партнеры могут безопасно оказывать жизненно важную помощь, стремительно сокращается. ВПП продолжает призывать к прекращению огня", - говорится в сообщении организации в социальной сети X (ранее Twitter).

По данным организации, за семь дней паузы в боевых действиях, начавшейся 24 ноября, помощь получили около 250 тыс. человек. Согласно последнему докладу ВПП о ситуации с продовольственной безопасностью в Газе, порядка 97% домохозяйств в северных и 83% в южных районах анклава не имеют достаточного количества продовольствия.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

22 ноября движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о четырехдневном гуманитарном перемирии в секторе Газа, которое вступило в силу 24 ноября в 08:00 мск. Договоренности предполагали, что в обмен на каждого отпущенного заложника из числа женщин и детей Израиль освободит из тюрем трех палестинских женщин и детей. Стороны несколько раз продлевали режим прекращения огня, однако утром 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в Газе.