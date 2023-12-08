Советник президента Палестины считает, что пока не время рассуждать о будущем Газы

Махмуд аль-Хаббаш считает, что "прежде чем углубляться в какие-либо рассуждения о перспективах палестинского анклава, необходимо остановить [израильскую] агрессию в секторе"

КАИР, 8 декабря. /ТАСС/. Советник президента Государства Палестина Махмуд аль-Хаббаш считает, что еще не наступило время, когда можно рассуждать о будущем устройстве и управлении сектором Газа. Его мнение процитировал телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

"В настоящее время нет места для разговоров о будущем сектора Газа", - указал аль-Хаббаш. По его словам, "прежде чем углубляться в какие-либо рассуждения о перспективах палестинского анклава, необходимо остановить [израильскую] агрессию в секторе". "Сейчас это наш [палестинских властей] приоритет", - подчеркнул советник палестинского лидера Махмуда Аббаса.

Аль-Хаббаш указал на необходимость самого активного участия Совета Безопасности ООН в урегулировании нынешнего конфликта в Газе. Он считает, что "Совет Безопасности ООН должен действовать немедленно, чтобы прекратить атаки израильских сил против палестинского населения Газы".