Премьер Венгрии назвал встречу с Макроном в Париже "отличной"

Во время встречи Виктор Орбан пытался убедить лидера Франции в необходимости выстроить стратегическое партнерство с Киевом, а не начинать переговорный процесс о вступлении Украины в ЕС

БУДАПЕШТ, 8 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в четверг провел "отличную" встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже.

"Вчера состоялась отличная встреча с президентом Эмманюэлем Макроном", - написал венгерский лидер в соцсети X ("икс", ранее Twitter).

Как пишет французский журнал Le Point, Макрон и Орбан общались за ужином. Во время встречи венгерский премьер пытался убедить лидера Франции в необходимости выстроить стратегическое партнерство с Киевом, а не начинать переговорный процесс о вступлении Украины в ЕС. Источники издания сообщили, что по итогу встречи "каждый остался при своем мнении".

Ранее Орбан заявил, что Будапешт предлагает не включать в повестку дня предстоящего 14-15 декабря саммита Евросоюза в Брюсселе вопрос о начале переговоров с Киевом о вступлении в сообщество. Премьер-министр отметил, что "Венгрия не будет накладывать вето" на переговоры, поскольку в этом просто нет необходимости. Он пояснил, что "есть определенные вопросы, по которым решения в ЕС принимаются только с согласия всех стран", а в данном случае консенсус отсутствует.

Лидеры 27 стран Евросоюза могут на саммите 14-15 декабря принять решение о начале переговоров с Украиной и Молдавией о вступлении в состав Евросоюза, а также предоставить Грузии статус кандидата. Именно с таким предложением выступила в начале ноября Еврокомиссия, которая считает, что Киев и Кишинев выполнили все условия для начала переговоров, а Тбилиси - для получения статуса кандидата в члены ЕС.