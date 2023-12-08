Эрдоган рассчитывает на солидарность США в вопросах F-16 и членства Швеции в НАТО

Президент Турции отметил, что надеется на это в ответ на ратификацию турецким меджлисом протокола о принятии в альянс Швеции

СТАМБУЛ, 8 декабря. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на солидарность и взаимность США в вопросе продажи его стране истребителей F-16 в ответ на ратификацию турецким меджлисом протокола о принятии в НАТО Швеции.

"Вы говорите, что совершите шаг в вопросе [продажи] F-16 вслед за тем, как он будет решен в Конгрессе [США]. И у меня есть парламент, и я не могу совершить аналогичный шаг, пока ратификационный протокол не пройдет через мой парламент. Если мы являемся странами - партнерами в НАТО, то давайте в знак солидарности делать все одновременно. Наш парламент примет нужное решение", - сказал Эрдоган журналистам своего пула по возвращении из Греции, которую он посетил 7 декабря с официальным визитом.

Турция несколько лет назад запросила у США 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов модернизации Block 70 для имеющихся у нее самолетов. Как заявлял ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, некоторые члены Конгресса призывают увязать такие поставки с шагами Анкары, необходимыми для принятия Швеции в НАТО. В начале ноября сообщалось, что переговоры на техническом уровне о приобретении Турцией у США истребителей F-16 завершены и в Анкаре рассчитывают на положительное решение вопроса.

Протоколы о вступлении Швеции в альянс на данный момент не ратифицировали только Венгрия и Турция. Для одобрения заявки королевства в НАТО Турция требует, чтобы власти этой страны на практике исполняли обновленный закон о противодействии терроризму, в частности в вопросе противодействия Рабочей партии Курдистана, которая объявлена в Анкаре террористической организацией.