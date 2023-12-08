Министры G7 впервые обсудят проблему телефонного и цифрового мошенничества

Особое внимание также уделят современным цифровым преступлениям, в которых используются технологии искусственного интеллекта

ТОКИО, 8 декабря. /ТАСС/. Министры внутренних дел и главы ведомств, отвечающих за проблемы безопасности, Группы семи (G7), которые собрались в пятницу в городе Мито в Японии (префектура Ибараки), впервые обсудят проблемы телефонного и цифрового мошенничества. Об этом журналистам сообщили организаторы встречи.

Отмечается, что особое внимание будет также уделено современным цифровым преступлениям, в которых используются технологии искусственного интеллекта. Будут также затронуты проблемы, связанные с незаконным изготовлением оружия по выкладкам из интернета или других источников. Япония, где оборот огнестрельного оружия запрещен, крайне обеспокоена участившимися случаями появления самодельного оружия в стране - один из таких инцидентов вылился в убийство экс-премьера Синдзо Абэ, который был застрелен именно из самодельного огнестрельного оружия.

В ходе обсуждения также планируется затронуть темы терроризма и экстремистских организаций, а также обсудить положение дел в секторе Газа. В субботу также ожидается сессия, посвященная ситуации на Украине, - в ней по видеосвязи должен принять участие министр внутренних дел страны Игорь Клименко. "У нас очень много тем для обсуждения, надеюсь, что встреча пройдет успешно", - приводит японское агентство Киодо слова председателя встречи - главы Национальной комиссии общественной безопасности Японии Ёсифуми Мацумуры.

Япония в этом году председательствует в Группе семи. Саммит G7 состоялся в мае в Хиросиме. В 2024 году председательство в G7 перейдет к Италии. Как подчеркивала премьер-министр Джорджа Мелони, центральными темами обсуждения в ходе итальянского председательства будут Африка и миграционный вопрос. Встреча лидеров "семерки" состоится с 13 по 15 июня в Апулии.