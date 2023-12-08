В Нидерландах сообщили о назначении гуманитарного посланника, отвечающего за сектор Газа

Марьян де Кваастениет займется координацией усилий по оказанию срочной помощи пострадавшим

ГААГА, 8 декабря. /ТАСС/. Нидерланды назначили специального гуманитарного посланника, который будет отвечает за сектор Газа и прилегающие районы. Об этом сообщил и.о. министра внешней торговли и развития сотрудничества Джеффри ван Леувен.

На эту должность назначена дипломат Марьян де Кваастениет. Ее основная задача заключается в координации усилий по оказанию срочной гуманитарной помощи людям, пострадавшим в результате столкновений между Израилем и палестинским движением ХАМАС. С этим целями Нидерланды сотрудничают с рядом международных организаций, в том числе ООН, ЮНИСЕФ и ВПП.

Предполагается, что гуманитарный посланник будет работать над улучшением доступа к чрезвычайной помощи в Газе, безопасностью гуманитарных работников, содействием в организации гуманитарных пауз и коридоров для помощи людям или их эвакуации в безопасные места. Важное значение также будет придаваться контролю за соблюдением международного гуманитарного права.

"Гуманитарная ситуация в регионе крайне тяжелая, - отметил ван Леувен. - Гуманитарные организации делают все, что могут. В секторе Газа и прилегающих районах наши партнеры предоставляют людям убежище, еду и воду, медицинскую помощь и психологическую поддержку. Но доступ к нуждающимся и защита сотрудников гуманитарных организаций не гарантированы. Наш посланник будет работать над этим. Все наше внимание сосредоточено на том, чтобы гуманитарная помощь по максимуму поступала в сектор Газа".