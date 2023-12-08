В еще одном регионе Германии правую АдГ признали "правоэкстремистской"

Подобная классификация со стороны контрразведки означает, что спецслужбы теперь имеют право расширить инструментарий и интенсивность слежки за представителями партии

БЕРЛИН, 8 декабря. /ТАСС/. Федеральное ведомство по охране Конституции ФРГ (выполняет функции контрразведки) квалифицировало деятельность регионального отделения партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в земле Саксония как "правоэкстремистскую". Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на заявление ведомства.

Это уже третья федеральная земля, где выносится такая оценка со стороны спецслужб. Ранее "экстремистской" признана деятельность АдГ в Тюрингии и Саксонии-Анхальт. Во каждом из этих трех регионов "Альтернатива для Германии" пользуется поддержкой более 30% избирателей и претендует на победу на следующих выборах.

Такая классификация со стороны контрразведки означает, что спецслужбы теперь имеют право расширить инструментарий и интенсивность слежки за представителями партии. Также разведка должна более тщательно и более регулярно составлять доклады по деятельности организаций или персон, подпадающих под такую категорию. Каких-либо фактических ограничений деятельности это не подразумевает.

Согласно опросам общественного мнения, АдГ пользуется в Саксонии поддержкой 33% населения, это столько же, сколько у Христианско-демократического союза. Выборы в парламент этой федеральной земли пойдут 1 сентября 2024 года.

В ФРГ "Альтернативу для Германии" называют правопопулистской партией. Другие политические силы считают невозможным сотрудничество с ней в какой бы то ни было коалиции - ни на федеральном, ни на региональном уровнях.

При этом у АдГ сейчас относительно высокие общегерманские рейтинги - они колеблются на уровне 19-23%. Партия является по популярности второй, опережая даже Социал-демократическую партию Германии, которую представляет канцлер ФРГ Олаф Шольц. На первом месте в рейтингах идет консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов с рейтингом в 29-32%.