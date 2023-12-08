ВОЗ сообщила о гибели более 12 тыс. человек в Судане с апреля

По информации организации, более 33 тыс. человек ранены

ЖЕНЕВА, 8 декабря. /ТАСС/. Более 12 тыс. человек были убиты и более 33 тыс. ранены за время продолжающегося с апреля конфликта в Судане. Об этом сообщил на брифинге в Женеве представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в этой стране Мохаммад Тауфик Машаль.

"С апреля по меньшей мере 12 260 человек были убиты <...> и более 33 тыс. ранены, согласно данным министерства здравоохранения", - отметил он, добавив, что "гораздо больше людей" умерли вследствие сбоев в системе охраны здоровья и отсутствия доступа к срочной хирургической помощи и лекарствам.

"Прошло почти восемь месяцев после того, как в Судане вспыхнул конфликт. Бои распространились из Хартума на несколько штатов, затронув всех суданцев, включая их здоровье, и погрузив страну в гуманитарный кризис", - сказал представитель ВОЗ. Страна переживает самый крупный в мире кризис перемещения населения. Около 6,8 млн человек покинули свои дома "в поисках безопасности внутри Судана или в соседних странах".

Представитель ВОЗ обратил внимание на продолжающееся распространение инфекционных заболеваний в Судане. Холера зарегистрирована в девяти штатах, тогда как месяц назад их было только три. Эта болезнь присутствует в крупных городах, охваченных конфликтом. Зафиксировано более 5,4 тыс. случаев заражения или с подозрением на заражение холерой и 170 смертей от холеры. Из 11 штатов поступили сообщения о более 4,5 тыс. случаев с подозрением на корь и о 104 умерших от этой болезни. В 14 штатах зарегистрировано в общей сложности более 6 тыс. заболевших лихорадкой денге и 56 случаев с летальным исходом.

"Особое беспокойство" в ВОЗ вызывает ситуация в Дарфуре, где высокий уровень насилия и отсутствие доступа к основным услугам продолжают побуждать людей покидать свои дома. Согласно поступившим в организацию сообщениям, "многие больницы недоступны, а отсутствие безопасности препятствует доставке гуманитарной помощи".

Ситуация в Судане обострилась в апреле из-за разногласий между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом, являющимся также председателем Суверенного совета, и главой сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало. Основные противоречия между ними связаны со сроками и методами формирования единых вооруженных сил, а также с тем, кто должен стать главнокомандующим армией: профессиональный военный, за что выступает аль-Бурхан, или избранный гражданский президент, на чем настаивает Дагало. 15 апреля начались столкновения между двумя структурами возле военной базы в Мерове и в столице.