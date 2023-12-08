Представитель Джонсона отверг его причастность к срыву мирных переговоров РФ и Украины

Представитель бывшего премьер-министра Великобритании отметил, что решение Киева сражаться связано "с железной решимостью президента Зеленского и народа Украины"

ЛОНДОН, 8 декабря. /ТАСС/. Представитель бывшего премьер-министра Великобритании (2019-2022) Бориса Джонсона утверждает, что информация о причастности политика к срыву мирных переговоров между Россией и Украиной весной 2022 года не соответствует действительности.

"Решение Украины сражаться связано не с Борисом, а с железной решимостью президента [Украины Владимира] Зеленского и народа Украины", - приводит слова представителя экс-главы британского правительства газета i.

В ноябре руководитель фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия в интервью украинскому телеканалу "1+1" в ответ на вопрос о том, почему Киев отказался от переговоров с Москвой в 2022 году, заявил: "Когда мы вернулись из Стамбула, приехал Борис Джонсон в Киев и сказал, что мы вообще не будем с ними ничего подписывать. И "давайте будем просто воевать".

Первые после начала специальной военной операции переговоры РФ и Украины состоялись в начале марта 2022 года в Белоруссии, однако ощутимых результатов не принесли. 29 марта 2022 года состоялся очередной раунд в Стамбуле, когда Москва впервые получила от Киева зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения. В него входили в том числе обязательства по нейтральному, внеблоковому статусу Украины и ее отказу от размещения на своей территории иностранных военных и вооружений, включая ядерное.

Российские войска на киевском и черниговском направлениях были отведены, однако после этого переговоры по урегулированию оказались полностью заморожены. По словам президента РФ Владимира Путина, Киев отказался от договоренностей. В октябре 2022 года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности контактов с Путиным.