Украинские СМИ вновь сообщают о раздаче повесток в общественных местах

По данным издания "Страна", в Киеве посетители не пускали военкомов в спортзал

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Сотрудники украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) вновь стали раздавать повестки на рынках и в спортзалах. Об этом сообщило местное издание "Страна".

По его данным, пользователи соцсетей сообщают о "новых рейдах" военкомов. Издание публикует видео из Тернополя на западе страны, где сотрудники ТЦК пришли на местный рынок, из Днепра (ранее - Днепропетровск), где пытались вручать повестки в тренажерном зале, а также из Киева, где посетители не пускали военкомов в спортзал.

7 декабря украинская служба вещательной корпорации Би-би-си опубликовала материал о готовящемся на Украине законопроекте, который внесет изменения в правила проведения мобилизации. Окончательной версии документа пока нет, он находится в процессе разработки. Однако, по данным Би-би-си, ТЦК планируется наделить новыми полномочиями, которые позволят "более эффективно" вручать повестки. В частности, рассматривается возможность разрешить сотрудникам центров комплектования проверять военно-учетные документы на улицах, доставлять людей в военкоматы и объявлять уклонистов в розыск.

Также, по информации Би-би-си, явиться в ТЦК будет необходимо в течение 48 часов после получения повестки, которую смогут направить "электронным или заказным письмом". Сообщалось, что разработчики хотят также сократить круг тех, кто имеет право на отсрочку, в частности исключить тех, у кого есть родственники-инвалиды третьей группы и существенно сократить права ухаживающих за членами семьи с инвалидностью первой и второй групп.

8 декабря зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, депутат от пропрезидентской партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая сообщила, что разработчики рассматривают различные варианты вручения повесток. Она подтвердила, что будет ликвидирована категория "ограниченно годных к военной службе", а также что под мобилизацию станут подпадать бывшие, но не действующие депутаты. Также, по ее словам, рассматриваются варианты "ограничения прав уклоняющихся".

Мобилизация на Украине

С февраля 2022 года на Украине была объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В стране обсуждается возможность демобилизации тех, кто был призван в начале 2022 года, однако власти отмечают, что для этого нужно создать правовую базу, а также активизировать мобилизационные мероприятия. Президент страны Владимир Зеленский в конце ноября объявил, что в скором времени будет представлен новый комплексный план мобилизации.

В украинских СМИ и соцсетях регулярно появляются истории о том, как сотрудники ТЦК, нередко в сопровождении полиции, пытаются вручать повестки в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным СМИ, многие мужчины месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий.

В сентябре на Украине расширили перечень годных к мобилизации и сократили список медицинских противопоказаний, а в октябре Минобразования направило во все вузы разъяснение, согласно которому студенты могут быть мобилизованы во время академического отпуска. Параллельно в стране разрабатывается электронный реестр военнообязанных, который будет иметь доступ к их личной информации, содержащейся в базах данных других государственных ведомств.