Премьер Молдавии увязал решение проблемы Приднестровья с выводом войск РФ с Украины

Дорин Речан отметил, что "любая дискуссия об урегулировании должна начинаться с демилитаризации"

КИШИНЕВ, 8 декабря. /ТАСС/. Премьер Молдавии Дорин Речан считает, что конфликт в Приднестровье будет урегулирован после вывода российских войск не только из непризнанной республики, на чем долгое время настаивает Кишинев, но и с территории соседней Украины.

"Любая дискуссия об урегулировании должна начинаться с демилитаризации. Это на практике означает, что российские граждане, военнослужащие, должны уйти оттуда. И военная техника тоже. Это произойдет нормальным образом с демилитаризацией Украины", - сказал Речан в эфире телеканала "Журнал-ТВ". Он пояснил, что под демилитаризацией понимает "вывод российских войск с территории Украины".

В Приднестровье находится Оперативная группа российских войск (ОГРВ) численностью около 1 тыс. солдат и офицеров. В ее задачу входит охрана складов, где хранится свыше 20 тыс. тонн боеприпасов, вывезенных после вывода советских войск из европейских стран. Кроме того, ОГРВ оказывает поддержку миротворцам, которые были введены в 1992 году в соответствии с соглашением 1992 года и уже 30 лет сохраняют мир в регионе вместе с голубыми касками Молдавии и Приднестровья. После того, как Украина перекрыла пути их снабжения, пролегающие по ее территории, миротворцы оказались в блокаде.

Кишинев настаивает не только на выводе ОГРВ, но и предлагает заменить миротворцев на гражданскую миссию с международным мандатом. Однако власти Приднестровья категорически против, напоминая, что такая миссия не смогла в 1992 году предотвратить вооруженный конфликт, в котором погибли больше 1 тыс. человек, десятки тысяч были ранены. В Тирасполе также обвинили Кишинев в стагнации переговоров и озабочены милитаризацией Молдавии, которая активизировала закупки вооружений, а также взаимодействие в военной сфере с США, ЕС и НАТО.