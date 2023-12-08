В Израиле объявили воздушную тревогу

Также военные сообщили, что "сирены прозвучали в кибуце Керем-Шалом недалеко от сектора Газа"

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 декабря. /ТАСС/. Предупреждение об опасности с воздуха распространено в северных районах Израиля, а также на юге страны. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Сирены прозвучали на севере Израиля", - говорится в заявлении. Одновременно военные проинформировали, что "сирены прозвучали в кибуце Керем-Шалом недалеко от сектора Газа" в южной части Израиля.

Позднее сигналы тревоги впервые с начала дня прозвучали в центральных районах страны, предупреждая жителей об угрозе ракетного обстрела. "Сирены прозвучали в центральной части Израиля", - говорится в сообщении.