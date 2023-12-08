СМИ: более 90 тыс. литров топлива доставили через КПП "Рафах" в сектор Газа

По данным телеканала "Аль-Кахира аль-Ихбария", в палестинский анклав въехали три бензовоза

КАИР, 8 декабря. /ТАСС/. Порядка 90 тыс. литров топлива переправлено из Египта в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах", расположенный на севере Синайского полуострова. Об этом сообщил телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

По его информации, в палестинский анклав въехали три бензовоза. Кроме того, отмечается, что с утра с египетской территории в Газу направились 50 грузовиков с гуманитарной помощью для жителей сектора.

В непосредственной близости от КПП в настоящее время выстроилась колонна из 80 машин с гуманитарными грузами, готовых пересечь границу с анклавом. Также указывается, что с утра в Египет из Газы были доставлены семь раненых, которые будут распределены для лечения по больницам на Синайском полуострове.

Ранее глава египетской государственной информационной службы Дия Рашван сообщил, что с 21 октября в сектор было направлено более 3,3 тыс. грузовиков с гуманитарной помощью для жителей Газы, включая топливо и бытовой газ. По его сведениям, с начала эскалации напряженности в анклаве оттуда на территорию Египта были переправлены 682 человека, получивших ранения во время израильских атак, а также эвакуированы более 11 тыс. египтян и других иностранцев.